Nuove nomine nel coordinamento Valle Caudina della Lega Per economia immobiliare e pubblica, rapporti con gli Enti e sanità e turismo

Aderiscono alla Lega e vengono nominati Responsasbili di dipartimenti per la Lega in Valle Caudina: Aniello Fraschetti, già più volte assessore e consigliere comunale ad Arpaia, Giovanni Maddaloni, già più volte assessore e consigliere comunale a Sant’ Agata De’ Goti, Corrado Della Pietra, già consigliere comunale a Castelpoto e Carlo D’ Ambrosio, giovane imprenditore e figlio del già sindaco di Arapaia Mario D’ Amborsio. Fraschetti andrà il Dipartimento Economia Immobiliare e Pubblica, a Maddaloni il Dipartiemento Rapporti con gli Enti e a Della Pietra il Dipartimento Rapporti tra Sanità Privata e Pubblica e a D’ Ambrosio il Dipartimento Turismo. “Ringraziamo dell’onore ricevuto - spiegano i neo responsabili dei dipertimenti - il Segretario Provinciale della Lega, Luigi Bocchino e in particolare modo l’amico Vittorio Fucci, nostro punto di riferimento politico e neo responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Campania".