Amministrative Sannio: c'è il primo sindaco. Iacovella riconfermato a Casalduni Il primo cittadino uscente giocava solo contro il quorum. Superato nelle prime ore del mattino

C'è già il primo sindaco nel Sannio. E' Pasquale Iacovella che si riconferma alla guida di Casalduni, dove come noto l'unico avversario del proimo cittadino in carica era il quorum, che è stato raggiunto nelle prime ore del mattino: a Casalduni infatti ha votato il 40% degli elettori. Pasquale Iacovella continuerà ad indossare la fascia tricolore . Si attende ora la chiusura del seggio per lo spoglio e la proclamazione ufficiale che avverrà domani pomeriggio !