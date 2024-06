Provincia, i mastelliani rimettono deleghe. Intervengono Lombardi e Agostinelli "Cercheremo di comprendere come ricomporre il quadro: mai in dubbio appartenenza"

Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi e il Segretario Provinciale di noi Di Centro, Carmine Agostinelli, commentano l’atto con il quale i Consiglieri Provinciali Iannace, Capuano e Panunzio rimettono le deleghe conferite dal Presidente.

Abbiamo profondo rispetto per le decisioni di tutti e a stretto giro cercheremo di comprendere, chi sul piano politico, chi su quello amministrativo, come ricomporre il quadro, valorizzando il quotidiano impegno dei tre colleghi, i quali, come noto, non hanno mai messo in dubbio l’appartenenza o il sostegno, bensì le oggettive difficoltà relative all’esercizio delle deleghe conferite. E questo per una molteplicità di questioni relative all’organizzazione della macchina amministrativa.

L’ultimo periodo nel quale eravamo impegnati chi più sul piano delle elezioni europee, chi per quelle amministrative, resistendo ad una coalizzata aggressione di tutte le altre forze politiche, non ha certamente favorito il dovuto e giusto dialogo sulle dinamiche amministrative provinciali.

Nel rispetto dei tre consiglieri, concludono Agostinelli e Lombardi, siamo convinti che gli stessi presto troveranno le condizioni migliori per poter esercitare il mandato e le deleghe conferite".