"Mastella leader forte, attorno a lui si è formata intera classe dirigente" Prosegue la querelle sulla Rocca. La nota del coordinamento provinciale e cittadino di Noi di Centro

"Clemente Mastella è stato ed è un leader forte, attorno al quale nel corso degli anni si è formata un'intera classe dirigente e la cui scuola ha permesso la fioritura di molte carriere politiche, ha consentito il conseguimento di obiettivi prestigiose e cariche importanti. Al contrario di malevole mistificazioni, attorno a Mastella si è generata un'intero universo di ruoli e funzioni che spesso sono dipese soprattutto dal consenso che lui aveva costruito. Altro che familismo!", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale e cittadino di Noi di Centro.

"A titolo di esempio potremmo citare il compianto Mino Izzo, Davide Nava e poi Fernando Errico o lo stesso Abbate. E ancora sindaci di questa città come Fausto Pepe. Solo qualche esempio di un elenco che sarebbe lungo. Come dice una autorevole personalità della nostra comunità a Benevento ci sono i mastelliani, gli ex mastelliani e gli antimastelliani. Tutte e tre le categorie, si deve aggiungere, hanno incassato valorizzazioni e premi non sempre direttamente proporzionali al talento politico e al consenso".

"Quanto alle prossime consultazioni elettorali o su fantomatiche interruzioni anticipate della consiliatura, i pronostici della domenica c'entrano con la politica come i cavoli a merenda", chiudono i mastelliani.