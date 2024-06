Ue: Rubano: "Congratulazioni a Martusciello per nomina a capo delegazione FI" Eletto all’unanimità dal gruppo di Forza Italia al Parlamento europeo

“Congratulazioni a Fulvio Martusciello che oggi è stato eletto all’unanimità, dal gruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, come capo delegazione. La sua grande esperienza sarà fondamentale per seguire una legislatura delicata in cui si decidono molteplici dossier fondamentali per il futuro dell'Europa e dell’Italia e in cui, come Ppe e Forza Italia, giocheremo un ruolo determinante sui tavoli che contano”. Dichiara in una nota il deputato Francesco Maria Rubano vice coordinatore regionale della Campania di Forza Italia.