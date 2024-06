Rubano ai militanti di FI: "Partecipate a ogni iniziativa in materia di sanità" "Anche se organizzata da altri partiti: noi abbiamo stile diverso, e la salute viene prima di tutto"

Lettera del deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ai militanti del partito, in cui si dà il via libera a partecipare a tutte le manifestazioni o iniziative in materia di sanità, anche di altri partiti:

"Cari Amministratori locali, cari simpatizzanti e iscritti di Forza Italia,

l’emergenza ospedaliera che stiamo vivendo nel nostro Sannio è una problematica che tocca la sensibilità e l’interesse dell’intera popolazione. Da anni stiamo conducendo una battaglia mantenendo sempre la stessa posizione, sostenendo costantemente la richiesta di attuazione del decreto 41/19 quale soluzione per ridimensionare le criticità presenti nei presidi ospedalieri del San Pio e di Sant’Agata dei Goti.

Con orgoglio e senza tema di smentita possiamo affermare che sul tema ospedaliero siamo tra le poche forze politiche che non hanno mai barattato personalismi in cambio del silenzio sulla questione. La nostra di posizione e’ di ‘garanzia’ poiché resta identica nel tempo, esclusivamente a favore del diritto alla salute dei cittadini sanniti e di lotta nei confronti di chi ha le competenze decisorie in materia sanitaria: il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante. Al loro fianco, purtroppo, si ritrova una parte minoritaria della politica sannita che ne sostiene le ragioni a giorni alterni, prendendo, a volte, le distanze solo per tatticismi politici. Nonostante siamo spettatori di tutto ciò, ci deve appartenere la consapevolezza che la battaglia che stiamo conducendo è di tutti i sanniti e non solo di una parte. Non disperdiamo le nostre energie nei confronti di chi tenta di sabotare o di sminuire le azioni altrui dirette ad apportare un contributo serio e determinato per raggiungere il risultato sperato.

Con la presente voglio solo sollecitare tutti voi a partecipare ad ogni iniziativa di ogni riferimento politico o istituzionale, di qualsivoglia partito politico anche diverso dal nostro, organizzata per supportare la legittima richiesta di tutela del nostro inviolabile ‘diritto alla salute’.

Questo comportamento, figlio di uno stile politico diverso, sono certo che saprà distinguersi anche in questa occasione e sarà il miglior esempio che possiamo trasferire a chi su una emergenza di interesse generale come la crisi ospedaliera sannita auspica unità, nelle diversità ideologiche, ma spesso solo a parole e non nei fatti.

Verrà poi il tempo per il contraddittorio con chi ha svolto operazioni diverse dalle nostre e che semmai hanno contribuito a peggiorare la situazione sanitaria di cui purtroppo siamo vittime.

Procediamo, a testa alta, fieri della nostra coerenza e di aver posto in essere una molteplicità di azioni tutte e sempre miranti a salvaguardare la salute dei sanniti.

Voglio ringraziare pubblicamente le referenti del Comitato Civico per l’Ospedale di Sant’Agata dei Goti, Mariantonella Iannotta e Mariarosaria Oropallo, esempi preziosi per l’intera comunità sannita.

Ed allora, partecipate a tutte le iniziative pubbliche che invocano la tutela del vostro diritto alla salute, perché nelle nostre coscienze prevale il bene della collettività rispetto a oscure manovre di potere.

Forza Sannio!"