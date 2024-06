Aeroporto Costa d'Amalfi: Mastella chiede a Regione collegamento bus Benevento Se vengono rafforzati i collegamenti su gomma è opportunità significativa anche per le aree interne

"L'apertura dell'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, in programma per l'undici luglio, è una significativa opportunità anche per le aree interne della Regione Campania, a patto che senza indugi vengano rafforzati i collegamenti su gomma", lo scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

"Per questa ragione abbiamo scritto una lettera al presidente della Commissione consiliare trasporti Cascone e al Direttore generale Mobilità Carrannante affinché sia istituito un collegamento diretto, attraverso la società Air che già effettua servizi extraurbani da Benevento per l'Università di Fisciano, dal capoluogo sannita verso lo scalo aeroportuale di prossima apertura. Le fasce interessate dalla richiesta sono quelle mattutine, pomeridiane e serali e il target potenziale di riferimento è costituito da cittadini non solo del Beneventano, ma anche dell'Alto Casertano e da alcuni Comuni molisani. Siamo certi che tanto la Regione Campania quanto l'Air accoglieranno, in tempi ragionevolmente rapidi, questa nostra richiesta che amplierebbe ulteriormente i benefici prodotti dall'apertura dell'Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi", concludono il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone.