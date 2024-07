Gara per la gestione dei parcheggi, interrogazione di "Prima Benevento" De Stasio chiede lumi su procedure e di conoscere eventuali azioni della Giunta Mastella

La consigliera comunale Rosetta De Stasio del gruppo “Prima Benevento” ha ho inoltrato un’interrogazione consiliare relativa alla gara sui parcheggi cittadini rimarcando come “la città abbia bisogno in tempi brevi di efficienza, competenza e legalità”.

Rosetta De Stasio ripercorre la vicenda e chiede quindi “Se il vicesindaco, nella sua qualità di Assessore alla Trasparenza, Legalità ed Anticorruzione è a conoscenza della presunta carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo alla società che è risultata prima nella graduatoria definitiva e se, essendone a conoscenza, ha adottato eventuali provvedimenti tesi a sollecitare la Commissione a verificare quanto emerso dall’esposto inviato circa un mese fa da parte dell’altra società partecipante alla manifestazione di interessi. Se l’assessore al Turismo e Patrimonio ha adottato provvedimenti in relazione a quanto oggetto della presente interrogazione o quali provvedimenti egli intende eventualmente assumere per sollecitare la Commissione a verificare la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale e se – conclude il consigliere comunale 'Prima Benevento' - in caso di previsione di tempi lunghi per la verifica, non si intenda procedere alla sospensione della gara de qua”.