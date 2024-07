Sicurezza. Rubano: "Massimo impegno per riconoscere lavoro forze dell'ordine" Il deputato di Forza Italia ha incontrato il Questore della provincia di Benevento, Trabunella

“La trattativa tra il governo e i sindacati delle forze dell'ordine è entrata nel vivo, con la le tabelle con i dettagli delle risorse disponibili, dimostrando un passo avanti significativo nel processo negoziale".

Così il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano all'esito dell'incontro con il Questore della provincia di Benevento. "Le risorse complessive ammontano a 1,5 miliardi di euro, una cifra destinata agli aumenti salariali per le forze di polizia, come previsto nell'ultima manovra di bilancio - ha rimarcato l'onorevole Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione parlamentare di inchiesta sulle Ecomafie -. Ho affrontato questo tema questa mattina con il questore di Benevento, Giovanni Trabunella, in occasione di una visita istituzionale. Durante l'incontro, abbiamo discusso l'importanza di questo investimento non solo per il miglioramento delle condizioni lavorative delle forze dell'ordine, ma anche per il potenziamento della sicurezza pubblica. Questo riflette l'impegno del governo nel riconoscere e valorizzare il lavoro essenziale svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel nostro Paese. Ribadiamo l’impegno a fare il massimo possibile per sostenere le forze dell'ordine, riconoscendo l'importanza cruciale del loro ruolo nella società. Un plauso sentito va a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine per il loro instancabile impegno e la loro dedizione. Grazie al loro lavoro - ha concluso l'esponente di Forza Italia -, la nostra comunità può sentirsi più sicura e protetta ogni giorno.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, "