"Strumentalizzazione istituzioni per nascondere inadeguatezza di De Luca" Duro attacco del senatore di Fratelli d'Italia Matera al Presidente della Regione

“Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, continua a strumentalizzare le istituzioni per motivi di propaganda politica”.

A sostenerlo in una nota alla stampa il senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“Accade - continua Matera - che il Sindaco di Caserta Carlo Marino, presidente Anci Campania, convochi una riunione dei sindaci su indicazione di De Luca, facendo finta che sia una sua idea, martedì alle ore 16 per protestare contro il governo che bloccherebbe i fondi per il completamento delle opere nei comuni. E qui il colpo di teatro: lo stesso giorno - continua Matera - alle 16.30 è prevista la riunione del Cipess per deliberare 388 milioni di euro proprio per quelle opere. Una farsa ridicola se non fosse così grave, orchestrata strumentalizzando ancora una volta l’Associazione dei sindaci, ridotta a appendice del PD deluchiano.

Ciò che invece De Luca non dice - conclude Matera - è che il Governo Meloni ha liberato risorse per 1.8 miliardi per la Regione Campania, nonostante il presidente De Luca continui a trovare scuse per ritardare l’accordo sui Fondi di Coesione per nascondere le sue inadempienze.

Insomma, siamo alle solite: De Luca fa il gioco delle tre carte e tenta di intestarsi risultati ed attività che diventano positive solo grazie al Governo che provvede a recuperare le inefficienze di una Regione oramai allo sbando totale. Per lui è forse ora di iniziare a pensare al trasloco da Palazzo Santa Lucia dopo le elezioni del prossimo anno”.