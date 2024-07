Avviso pubblico per bonus luce e gas: c'è tempo fino al 28 luglio La comunicazione dell'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione, una tantum, della misura di sostegno per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

L'avviso in forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=32913

L'avviso costituisce una forma di sostegno verso le famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità economica o in uno stato di disagio. Possono presentare istanza i cittadini italiani, dell'Ue o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con residenza nel Comune di Benevento da almeno 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso e con Isee (ordinario o in corso di validità) non superiore a 12mila euro. Possono presentare istanza anche i cittadini che hanno fruito del bonus sociale del Governo, mentre non possono presentare istanza coloro che hanno già fruito del precedente bonus emanato dal Comune (annualità 2024). Coloro che sono beneficiari di un reddito di inclusione in misura pari o superiore a 400 euro sono altresì esclusi dalla misura. L'istanza va presentata esclusivamente on line possono inoltrare istanza,accedendo con il sistema pubblico di identita` digitale (SPID), tramite Google Chrome o Microsoft Edge all’apposito link sul portale SIvoucher (indirizzo: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php) selezionando dal menù a tendina 'Benevento - Bonus Energia n. 2/2024'. I termini sono aperti e scadono alle ore 23:59 del 28 luglio 2024.