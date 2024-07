Matera (Fdi): "388 milioni per Comuni Campani, mentre De Luca fa baldoria" "Cipess ha sbloccato risorse: differenza tra chi vuol governare davvero e chi fa teatrini"

"Come volevasi dimostrare, il Cipess in questi minuti ha deliberato lo sblocco di 388 milioni di euro per i comuni della Campania".

Lo fa sapere con una nota il senatore sannita di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Ancora una volta - prosegue Matera - il Governo Meloni dimostra di mantenere la parola data a tanti sindaci e amministratori locali che necessitano di questi fondi per il completamento di tante opere. La differenza tra chi vuol governare davvero, come il governo nazionale, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e chi, invece, come De Luca vuole far solo baldoria per nascondere le inefficienze della sua amministrazione è tutta qui: mentre De Luca organizza il tragicomico teatrino con il presidente di Anci Campania Carlo Marino per chiedere i fondi, le stesse risorse vengono contemporaneamente sbloccate da Cipess. Una sceneggiata che i campani non meritano ma a cui purtroppo siamo abituati".