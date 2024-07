Rubano (FI): "Pronto soccorso S.Agata e Benevento: ministro invii ispettori" "Chiesto a Schillaci di verificare situazione per tutelare i cittadini"

“Ho chiesto al ministro Schillaci di inviare ispettori per far fronte alla la situazione di estrema gravità e difficoltà in cui versano sia il Pronto Soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento che per quanto concerne la situazione del Presidio Ospedaliero di Sant'Agata dei Goti. La mia richiesta è volta a tutelare sia i pazienti, bisognosi di cure sul territorio, che gli operatori sanitari, oberati di lavoro perché nonostante le disposizioni per migliorare i servizi, l'Azienda Ospedaliera San Pio, non ha applicato efficacemente le riorganizzazioni previste, determinando una costante e progressiva diminuzione dei servizi offerti ai cittadini. Recentemente, la decisione di declassare il Pronto Soccorso di Sant'Agata dei Goti, chiudendolo durante l'orario serale e notturno, ha ulteriormente aggravato la situazione. Questa scelta non solo compromette il diritto alla salute dei cittadini del territorio, ma sta anche causando gravi inefficienze al Pronto Soccorso dell'Ospedale Rummo di Benevento, che ora deve gestire un eccesso di richieste non filtrate dal Presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goti. Ritengo perciò necessario un intervento urgente da parte del ministero della Salute per garantire ai cittadini la regolare erogazione dei servizi sanitari e per sostenere gli operatori sanitari in difficoltà, adottando iniziative volte a verificare e valutare la coerenza degli standard qualitativi e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.” Così in una nota il deputato Francesco Maria Rubano, vice segretario regionale di Forza Italia