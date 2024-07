Rubano (FI): "Congratulazioni a Pella, nuovo presidente facente funzioni Anci" "Investitura è esempio di percorso virtuoso"

“Esprimo le mie congratulazioni al collega Roberto Pella, appena nominato nuovo Presidente facente funzioni di ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. La sua investitura è l’esempio di come un percorso virtuoso venga riconosciuto e premiato per il merito, la competenza e l’esperienza sul campo. L’On. Pella conosce le dinamiche dei Comuni ed il territorio, anche in virtù del suo ruolo di Sindaco di Valdengo (BI), riconfermato con l’86% dei consensi. In Parlamento ha ribadito negli anni e con forza, determinazione e tantissimi emendamenti il sostegno che Forza Italia, da sempre, riconosce al territorio e al ruolo dei Comuni. Congratulazioni e buon lavoro”. Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e Sindaco di Puglianello (Benevento).