DL Agricoltura, Rubano: slancio a tutto il comparto "Questo decreto mira anche ad una nuova programmazione che guarda al futuro"

“L'approvazione del Decreto Legge Agricoltura è un’ottima notizia per il comparto agricolo e più in generale per tutta la filiera agroalimentare. Con un finanziamento di circa 600 milioni di euro di risorse supplementari per i prossimi tre anni, questo provvedimento ridarà slancio a un settore per noi vitale. Con questo intervento, il Governo è venuto incontro alle richieste urgenti provenienti dai territori prevedendo misure di ampio respiro che si rivolgono a tutto il comparto della filiera agroalimentare che con questa legge potrà avere risposte adeguate. Questo decreto mira anche ad una nuova programmazione che guarda al futuro per rendere le nostre imprese agricole più competitive, più qualificate e più capaci di stare sui mercati internazionali. Forza Italia è estremamente soddisfatta di questo risultato, che testimonia il nostro impegno e la nostra dedizione verso un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese” Così in una nota il deputato e vice segretario regionale di Forza Italia Campania, Francesco Maria Rubano.