Finanziate linee bus aggiuntive per le contrade: "Risultato storico" La comunicazione del sindaco Mastella e dell'assessore Ambrosone

La Giunta regionale della Campania, preso atto degli esiti della riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di Tpl di interesse regionale, ha approvato un finanziamento di 400mila euro per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Ente locale. Tale finanziamento si tradurrà in maggiori servizi di trasporto pubblico locale, per una quota pari a 125mila 490 chilometri aggiuntivi sul territorio della Città di Benevento", lo comunicano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

"Ringraziamo per la sensibilità dimostrata e la collaborazione istituzionale il presidente della Giunta Vincenzo De Luca, il presidente della IV Commissione consiliare (Trasporti) Luca Cascone e il direttore generale per la Mobilità Giuseppe Carrannante. Grazie al nostro impegno a rappresentare le esigenze della città presso il Comitato del Tpl regionale, raggiungiamo un risultato storico. Con lo stanziamento ottenuto, salvo le verifiche tecnico-logistiche necessarie, saranno attivati i seguenti ulteriori collegamenti: via Viviani-Ponte Valentino; via Diacono-contrada Francavilla; via Diacono-contrada Acquafredda; via Diacono-contrada Lammia; via Diacono-contrada Acquafredda II; via Diacono-contrade Mosti e Pantano. E' un risultato estremamente importante perché dopo circa trent'anni, avremo la possibilità di collegare zone mai prima considerate. In questo modo sarà notevolmente migliorata e agevolata la mobilità verso alcune aree rurali della città, i cui residenti, mai in passato ascoltati, giustamente e legittimamente avevano chiesto a più riprese di poter fruire del servizio di trasporto pubblico. Un'esigenza che ora abbiamo la possibilità di soddisfare. Mai nessuno come quest'amministrazione ha fatto tanto per migliorare la qualità della vita nelle contrade. Aumentiamo la quantità e la qualità di questo essenziale servizio che è il trasporto pubblico, secondo quello che è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale", concludono il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone.