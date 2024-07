Consigliere comunale di San Giorgio del Sannio, Maurizio Bocchino aderisce a FdI Matera: ha dato prova di godere del supporto di tanti elettori

Ancora nuovi ingressi nella federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, questa volta da San Giorgio del Sannio, con Maurizio Bocchino che entra nella squadra di Fratelli d’Italia.

Bocchino, esponente della politica Sangiorgese, medico odontoiatra di 50 anni, già vicesindaco nel 2021 di San Giorgio del Sannio, come primo eletto della lista “Cambiamo San Giorgio” con 543 preferenze, candidato sindaco nel 2024 della lista civica “San Giorgio Protagonista”, che ha fatto registrare senza appoggi partitici 1843 voti.

Attualmente consigliere comunale, capogruppo di minoranza.

“Dopo la più che soddisfacente esperienza delle elezioni amministrative del mese di giugno - dichiara Bocchino - è momento di rafforzare ulteriormente l’impegno politico personale. La speranza è che possa divenire un esempio, coinvolgendo i tanti che credono ancora nella buona e sana politica. Ho deciso, pertanto, di aderire al movimento politico di Fratelli d’Italia perché si basa sui principi di libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale e merito, gli stessi cardini sui quali ho sempre basato il mio percorso personale e politico da moderato. La decisione - spiega - va inquadrata nella ferma convinzione che la mia persona debba offrire un contributo concreto al territorio, sempre al servizio dei cittadini e delle istituzioni e, dunque, l’adesione al partito che esprime il Presidente del Consiglio dei ministri può solo giovare alla nostra San Giorgio. Ringrazio il Senatore Domenico Matera per l’opportunità che mi ha concesso e per l’attenzione che ha sempre mostrato per i nostri territori. Ricordiamo, ad esempio, il suo impegno per il recupero del finanziamento per la riqualificazione urbana del quartiere di Sant’Agnese, lavori attualmente in esecuzione.

È doveroso precisare e rimarcare - conclude - che la mia adesione a Fratelli d’Italia non influirà in alcun modo sul ruolo che ricopro da capogruppo di “San Giorgio Protagonista”, che è e resterà chiaramente un movimento civico aperto a tutti, al servizio della intera comunità e che dovrà ulteriormente crescere e radicarsi al nostro territorio attraverso l’adesione al gruppo già esistente di nuove personalità, che hanno già mostrato interesse al progetto appena iniziato”.

“È con entusiasmo che accogliamo Maurizio Bocchino nella famiglia di Fratelli d’Italia Sannio” ha invece commentato il presidente provinciale di FdI, Domenico Matera.

“Maurizio oltre ad essere uno stimato professionista - continua il senatore Matera - ha già una solida esperienza amministrativa a San Giorgio del Sannio, comune importante per la nostra provinciale. Nell’ultima tornata amministrativa ha dato prova di godere del supporto di tanti elettori e sostenitori e sono certo potrà portare al partito l’impegno e la dedizione che lo contraddistinguono. Fratelli d’Italia nel Sannio si sta radicando sempre di più puntando sulla qualità e mai sulla sola quantità.

Benvenuto a Maurizio da tutta la nostra Comunità politica”.

“Queste adesioni - afferma Franco Cuomo, storico esponente di FdI a San Giorgio - dimostrano la bontà, la giustezza dei nostri principi e valori nonché della linea politica dai noi perseguita. Siamo contenti che anche altri, finalmente, condividano il nostro percorso. Benvenuto”.

Anche Paolo Vesce, responsabile del Coordinamento Medio Calore di FdI, da il benvenuto a Bocchino nel partito: “Accogliamo con forte entusiasmo l’adesione di Maurizio Bocchino alla nostra Comunità Politica e sono certo che potremo lavorare insieme, facendo squadra, nell’interesse del territorio”.