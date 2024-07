Più autobus nelle contrade, così sono meno isolate La soddisfazione dei consiglieri comunali Iannelli, Palladino e Greco

"L'attenzione e la sensibilità dimostrata dal Sindaco Clemente Mastella e dall'Assessore ai Trasporti del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, hanno permesso di ottenere un risultato mai raggiunto prima da nessuna amministrazione ossia, estendere la rete dei trasporti locali mediante autobus urbani anche ad alcune contrade che godranno di un servizio molto utile che le renderà tra l'altro, meno isolate".

Così i consiglieri comunali Loredana Iannelli, delegata ai Rapporti con le Contrade e le Periferie, Marcello Palladino, Delegato all'Istruzione e Servizi Scolastici e Alboino Greco, Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive e Trasporti, esprimono soddisfazione per il finanziamento accordato dalla Regione Campania al Comune di Benevento, finalizzato all'estensione del servizio trasporti autobus urbani in alcune contrade della città.

"Poter contare su tale importante servizio pubblico - proseguono -, rappresenta un risultato utile e al contempo storico per l'ente locale.

Dopo la nuova toponomastica, i numeri civici, ora anche l'estensione del trasporto pubblico locale a mezzo bus in queste contrade è motivo di orgoglio perché mai prima era stato programmato un tale servizio per tanti cittadini che ora potranno accorciare le distanze con il centro città. Per tanti ragazzi o anziani, significa anche godere di maggiore autonomia e qualità della vita - aggiunge Loredana Iannelli delegata alle contrade - che ringrazia il Sindaco e L'Assessore al ramo oltre ai consiglieri Palladino e Greco per il contributo fornito nell'individuazione delle zone da servire" .