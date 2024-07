Noi di Centro: "Comunità montana Titerno: ennesimo fiasco inciucio Fi - PD" Marcella Sorrentino: "Strategia non solo perdente, ma pure assurda. Auguri a Pasquale Di Meo"

Comunità Titerno Tammaro, "ennesimo fiasco dell'inciucio Forza Italia-Pd" "Il presidente della Comunità Titerno Tammaro è il delegato di San Lorenzello Pasquale Di Meo, in continuità con la precedente esperienza amministrativa. Il tentativo, goffamente orchestrato dal locale deputato di Forza Italia, di mettere in piedi una maggioranza alternativa mediante un innaturale, ennesimo inciucio col PD si è risolto in un fiasco. La diserzione di alcuni Sindaci forzisti e del PD è stata cosa vana come vane sono state le promesse di presidenze offerte come noccioline a vari Sindaci, inutilmente corteggiati. Telefonate ai primi cittadini che sono partite anche dal segretario provinciale del PD e da un ex consigliere regionale eletto con noi tanti anni fa. Non sono servite a nulla", lo scrivono in una nota la segretaria provinciale di Noi di Centro Marcella Sorrentino e il vicesegretario Michele Iapozzuto. "Non solo la strategia è perdente, ma pure assurda. Questi accordicchi sull'asse Forza Italia-Pd raccolgono fallimenti e sono pura follia politica. Ma davvero qualcuno pensa che negli appuntamenti cruciali, a partire dalle Regionali, Forza Italia possa flirtare col PD e viceversa? Questo sgorbio politico, totalmente innaturale, non ha nessun futuro. Davvero qualcuno pensa di poter distorcere l'intero quadro politico nazionale a uso e consumo delle proprie sorde antipatie e di una contrapposizione personalistica verso un leader che ha fatto la storia d'Italia come Mastella? Se lo pensa cambi mestiere o glielo facciano cambiare quelli che in quelle forze politiche hanno visione e capacità di lettura politica. Auguri a Di Meo. Ringraziamo Antonio Di Maria e Nino Lombardi per l'intelligenza politica con cui hanno condotto la trattativa. Noi di Centro continua a esprimere cultura di governo e a vincere, confermandosi, come la principale forza di governo nel Sannio".