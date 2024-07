NdC: "Segretario PD resta sempre lo stesso, nonostante inciuci e sconfitte" Confermiamo: alla Comunità Titerno-Tammaro è stato tentato un autentico inciucio politico

Prosegue la querelle tra Pd ed NdC sulla questione della Comunità Montana del Titerno.

"Prendiamo atto che il Pd non risponde nel merito politico. Confermiamo che alla Comunità Titerno-Tammaro è stato tentato un autentico inciucio politico con Forza Italia in funzione anti-NdC. E confermiamo tentativi di sedurre i Sindaci con offerte di presidenza via telefonica, anche da parte della segreteria provinciale Pd. Tutto inutile, oltre che contro ogni logica politica", lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di Ndc. "Registriamo anche che resta sempre lo stesso il segretario provinciale del PD. Avrebbe dovuto dimettersi dopo ogni tornata elettorale -Amministrative in città, Provinciali da ultimo le Europee con la maglia nera percentuale in Campania- invece resta lì. Evidentemente coltiva il culto della sconfitta", conclude la nota del coordinamento provinciale NdC.