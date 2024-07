Sorrentino (Ndc): "Tentato inciucio FI-Pd denunciato anche da Fratelli d'Italia" "Giusto stigmatizzare distorsioni innaturali"

"Registriamo con piacere che ora anche da FdI si levano voci critiche contro il tentativo di inciucio Forza Italia-Pd, andato in scena alla Comunità montana del Titerno-Tammaro. E' giusto che tali innaturali distorsioni del quadro politico vengano biasimate in maniera trasversale", lo scrive in una nota la Segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino. "Del resto l'avvicinarsi di appuntamenti elettorali importanti, come le Regionali, smascherereranno intese innaturali e sgombreranno il campo da equivoci politici. Per usare il linguaggio dell'Antico Egitto saranno stanati i farisei, altro che scriba".