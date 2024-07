Referendum abrogazione autonomia differenziata: al via raccolta firme nel Sannio Valle (Segretario CGIL) e Cacciano (Segretario PD): parte la mobilitazione

"La Federazione Provinciale di Benevento del Partito Democratico, nell’ambito dell’ampio e plurale Comitato dei Promotori, ha avviato la Raccolta delle firme del Referendum contro l’Autonomia Differenziata, la legge "Spacca Italia" voluta dalla Lega di Salvini. Grazie alla CGIL Benevento per aver provveduto alla propedeutica vidimazione dei Moduli che sono già in distribuzione presso i nostri Circoli Territoriali.

Luciano Valle e Giovanni Cacciano, rispettivamente Segretari Sanniti della CGIL e del Partito Democratico, hanno dichiarato che «la Legge sull’autonomia differenziata va abrogata perché spaccherà l’Italia in tante piccole patrie, aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali, a danno di tutta la collettività e, in particolare, di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne. Si apre così un percorso di impegno e mobilitazione dove Tutte e Tutti dovranno dare il proprio contributo. Insieme, contro una legge che allarga i divari e aumenta le disuguaglianze, a difesa del Mezzogiorno e della sacrosanta Unità del Paese».

Per di più, nella giornata di domani, martedì 23 Luglio, una delegazione del PD Sannita sarà presente a Napoli, in Piazza Municipio, alla manifestazione regionale di avvio della raccolta firme insieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e a tanti Sindaci, Amministratori, Eletti, Militanti unitamente a tutte le organizzazioni Sindacali, a tutte le Forze Politiche e alle Associazioni che hanno aderito alla Campagna".