Fioretti (Pd): "Bene Napoli su salario minimo: Benevento faccia altrettanto" "Opportuno legiferare come la Giunta di Napoli: chi lavora col Comune paghi non meno di 9 euro/ora"

Floriana Fioretti capogruppo Pd al Comune di Benevento e componente della direzione nazionale interviene in merito al provvedimento sul salario minimo del Comune di Napoli: “La linea segnata dal Comune di Napoli, che ha approvato in giunta un atto di indirizzo volto a definire un salario minimo per i lavoratori delle ditte che ottengono appalti e servizi dall'ente, è un tassello importantissimo e una buona pratica da emulare.

Si stabilisce infatti che le ditte che operano per conto del Comune non possano pagare i lavoratori meno di 9 euro l'ora: una tutela della dignità del lavoro e anche un passo significativo sul fronte della sicurezza.

Laddove la pubblica amministrazione deve dare l'esempio e garantire l'applicazione delle regole e la tutela dei lavoratori, sia a livello economico sia a livello di sicurezza, quello del Comune di Napoli, la più grande città del Sud Italia è un passo significativo che dovrebbero mutuare anche le altre amministrazioni comunali.

Sarebbe opportuno infatti che anche il Comune di Benevento dia un segnale in tal senso, votando un simile atto di indirizzo in attesa che si muova anche il Governo nazionale.

E per la verità sarebbe un bel segnale se tante amministrazioni comunali del Sud Italia facessero lo stesso: mostrando, ancora una volta, come quegli enti che questo Governo bistratta a colpi di tagli siano molto più avanti e più efficienti del peggior esecutivo della storia d'Italia”.