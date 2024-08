Fdi replica a Fuschini: "Professorino viziato: così si distrugge centrodestra" "Massima fiducia in Mauriello. Nessuna lezione dai turisti della politica"

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio risponde alle accuse mosse dal Consigliere provinciale Fuschini:

“Non accettiamo lezioni dai turisti della politica - esordisce FdI in un comunicato diffuso alla stampa - dato che sappiamo bene che, in questi giorni, a scrivere è la mano di un unico scribacchino che crede di poter dare lezioni al primo partito della provincia di Benevento.

Probabilmente - continua la nota - non si conosce neanche la normativa che regge gli organi della Provincia, ma questo non ci stupirebbe. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, non intendiamo fare una politica di contrasto personale interessato e anzi, riteniamo necessario il confronto sempre, essendo il sale della politica. Chissà quale manuale del piccolo politicante hanno letto da quelle parti, per pensare di poter dare queste lezioni. Dove è scritto che il voto contrario sia sinonimo di scelta intelligente ed invece l’astensione sia una scelta consociativa? Consociarsi per cosa, poi, non è dato sapere.

Crediamo che, assumere questo atteggiamento da professorino viziato, distrugga il Centrodestra sannita che, invece, è certamente l’orizzonte e l’obiettivo di Fratelli d’Italia Sannio. La questione assume quasi un carattere di ilarità, poi, se chi pretende di dare lezioni a noi tenta, senza poi riuscirci, di fare accordi innaturali con il PD per uno strapuntino di assessore presso qualche Comunità Montana.

Per quanto ci riguarda, ove fosse necessario ribadirlo ancora una volta, Fratelli d’Italia è politicamente alternativo sia alla politica di Mastella alleato con il centrosinistra che alla politica delle sinistre e del Partito Democratico: questo è italiano ed è anche facile da comprendere, anche senza particolari sforzi.

Nondimeno, verrebbe da chiedersi che senso abbia criticare continuamente un alleato naturale, stressando il futuro della coalizione in provincia, al solo fine di risaltare sui media le virtù di un rampante politico che da sempre ha individuato nella classe dirigente di FdI Sannio il proprio primo obiettivo polemico.

Da parte nostra, confermiamo la fiducia al consigliere Gaetano Mauriello - conclude la nota - che frequenta la provincia e gli uffici per tentare di risolvere le questioni che interessano i vari territori, che certo non avranno la giusta attenzione con le polemiche sterili e le opposizioni basate sull’odio personale verso qualcuno. Continuiamo ad operare come sempre nell’interesse del territorio e di Fratelli d’Italia”.