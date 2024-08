"Sblocco dei 90 milioni per Benevento testimonia l’attenzione del Centro destra" Francesco Rubano (FI): da noi costante impegno per il territorio

“Lo sblocco dei 90 milioni di euro destinati a Benevento testimonia l'attenzione del Governo nazionale per la provincia di Benevento. È un segno tangibile dell'impegno del Centro Destra per questo territorio. Voglio ricordare, che, per il Sannio, il nostro Governo, precedentemente a questa ultima tranche, ha già stanziato fondi pari a 724.528.647,66 euro", così Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. Che aggiunge: "I nostri sforzi per recuperare anni di ritardo che hanno penalizzato la provincia di Benevento sono stati premiati. Continueremo ad impegnarci per il nostro territorio e a vigilare affinché i fondi vengano utilizzati in modo efficace, segnando una netta discontinuità rispetto al passato.

Desidero ringraziare anzitutto il Ministro Raffaele Fitto, che ho costantemente sollecitato e più volte incontrato, proprio su questo tema, insieme al Vice Premier, Antonio Tajani e al capogruppo di FI al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello. Così come apprezzo il garbo istituzionale del Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, per aver voluto rendere merito all'impegno che ho profuso e continuerò ad assicurare per il rilancio e lo sviluppo della nostra provincia".

La prossima settimana si terrà una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio l'importante contributo finanziario del Governo nazionale di Centro Destra per il Sannio.