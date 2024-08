Rubano: Unisannio sempre di più un volano per la crescita del territorio L'ateneo continua ad espandere la propria offerta didattica arricchendola con nuovi corsi

Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia, si congratula con il Rettore dell' Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora per gli importanti risultati raggiunti. "Voglio esprimere le mie congratulazioni al Rettore Canfora per il suo impegno e per gli straordinari obiettivi raggiunti", ha dichiarato Rubano. "L'Università degli Studi del Sannio si distingue sempre di più per la sua capacità di affrontare con successo le sfide attuali e future, garantendo ai suoi laureati non solo un'elevata formazione, ma anche una gratificante occupabilità".

“L'Ateneo – ha aggiunto Rubano - continua ad espandere la propria offerta didattica, arricchendola quest'anno con l'introduzione del Corso di Laurea in Scienze Motorie per lo Sport e la Salute. Questo ampliamento, unito ai continui miglioramenti delle infrastrutture e alla crescita della rete di relazioni internazionali, lo rende sempre più attrattivo per studenti e ricercatori.

Anche i dati sull'occupabilità dei laureati sono particolarmente incoraggianti. Secondo AlmaLaurea, a cinque anni dalla laurea, l’84,4% degli studenti dell’Università degli Studi del Sannio trova lavoro, con una retribuzione media mensile superiore alla media nazionale e regionale. Questi dati dimostrano chiaramente che la preparazione fornita dall'Ateneo permette ai laureati di competere con successo in un mercato del lavoro sempre più dinamico”.

Francesco Rubano ha concluso ribadendo il suo impegno a sostenere l'Università degli Studi del Sannio, sottolineando come l’Ateneo rappresenti un vero e proprio volano per la crescita e lo sviluppo del territorio.