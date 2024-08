Fondo Coesione, De Pierro: risultato indelebile frutto di sinergie intelligenti Con 90milioni di euro Benevento è modello per tutto il Sud

"Con circa novanta milioni di euro di finanziamenti derivanti dal Fondo Coesione, Benevento si staglia ancora come un modello in tutto il Sud per la capacità di attrarre risorse e spesa produttiva: ad eccezione di Napoli, nessun altro capoluogo campano, come si evince stamane dalla lettura dei dati pubblicati sulla stampa regionale, ha ottenuto risultati nemmeno lontanamente paragonabili a quelli della Città di Benevento. Quello ottenuto dal sindaco Clemente Mastella e dall'Amministrazione resta dunque un risultato indelebile e una traccia destinata a fare da spartiacque politico e amministrativo per la eccezionale dimensione economica (Scalo Merci in zona Asi), culturale e turistica (Museo Egizio), ambientale (depuratore) e infrastrutturale (Asse Interquartiere Stadio-Libertà-Mellusi) dei risultati ottenuti, soprattutto dopo il decremento della dotazione complessiva che ha fatto saltare molti progetti di altri Comuni ", lo scrive in una nota il Vicesindaco con delega ai Fondi Ue Francesco De Pierro.

"Come ha giustamente sottolineato a più riprese il sindaco Mastella è stato il frutto di una intelligente sinergia tra il Comune, il Governo e la Regione. Pertanto ringraziamo il Ministro per gli Affari Europei e per il Sud Raffaele Fitto e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la straordinaria sensibilità mostrata verso la città. C'è stata anche una cooperazione efficace con altri corpi di prestigio del tessuto socio-economico e in particolare con Confindustria e Unisannio, con i quali già nel 2018 fu sottoscritto un importante Protocollo d'Intesa. Giustamente il presidente Vigorito, che ringraziamo, ha parlato di un esito frutto di un pregevole lavoro di squadra", prosegue De Pierro.

"Registriamo sotto il profilo politico che - nell'area di centrodestra - esistono posizioni di dialogo e confronto fisiologiche e opportune che apprezziamo e altre di prosecuzione in una contrapposizione sorda e impastata solo di livore, dal quale siamo sideralmente lontani. Del resto, ciò provoca quotidiane frizioni e distinguo nello stesso centrodestra sannita", conclude De Pierro.