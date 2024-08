Lonardo: "Stoppo ogni voce malevola: non sarò candidata alle Regionali" "C'è chi soffia sul fuoco per provocare malumori. Problemi li ha chi ha promesso a destra e a manca"

"Devo registrare, con stupore e rammarico, che si gioca in maniera scorretta e tendenziosa sulla mia carriera politica e sulle mie scelte di vita: ma desidero stoppare subito chi sussurra malevolmente, alimentando retroscena infondati: molti scrivono che mi candiderò alle Regionali: non è vero, non lo farò", lo scrive in una nota Sandra Lonardo Mastella, già senatrice e presidente del Consiglio regionale campano.

"La politica e il servizio alla collettività mi hanno regalato splendide soddisfazioni. Sono stata a capo di una delle assemblee regionali più importanti d'Europa, quella della Campania. Sono stata nell'organo parlamentare più antico e prestigioso: il Senato della Repubblica. Unicamente su sollecitazione di Matteo Renzi, affinché fossi simbolo dei danni che può provocare la malagiustizia, sono scesa nuovamente in campo alle Europee: ho preso più di 30mila preferenze. Ma chi immagina sia stato un trampolino di lancio, non mi conosce ed è fuori strada. E' stato un sacrificio, e lo sanno i miei amici e collaboratori, cui ho risposto con la determinazione di chi si spende per una causa comune. Il partito di cui Clemente Mastella è leader, Noi di Centro, esprime una classe dirigente numerosa, preparata e importante. Sceglieremo insieme le migliori risorse per la candidatura alle Regionali: non sarà Sandra Lonardo Mastella. Blocco così questo strano sport olimpico dello spargimento di veleno preventivo: chi pensa di poter soffiare sul fuoco per provocare malumori nella maggiore forza politica del Sannio è fuori strada. Pensino gli altri, piuttosto, dopo che hanno promesso a destra e a manca, a come placare le ambizioni e gli appetiti: avranno un bel da fare", conclude Sandra Lonardo Mastella.