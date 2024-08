Iachetta (FI): "Preoccupata per i ritardi nella riapertura della ferrovia" "Inaccettabile che non ci siano progressi: Eav e Regione prendano atto delle loro responsabilità"

“Esprimo forte preoccupazione riguardo ai continui ritardi nella riapertura della linea ferroviaria Napoli-Valle Caudina-Benevento. I cittadini sanniti ed, in particolare, quelli della Valle Caudina, sono stanchi e delusi di fronte all'ennesima paralisi di un servizio fondamentale che da cinque anni ormai resta inutilizzabile. È inaccettabile che, a distanza di mesi dall'ultimo incontro con il Presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, non si siano ancora visti progressi tangibili. Le promesse di avvio dei collaudi e di un rapido passaggio alla fase finale di controllo sono state disattese, lasciando la comunità in uno stato di incertezza e disagio. Inoltre, è evidente che la gestione dei trasporti da parte dell'EAV e della Regione Campania non solo ha dimostrato inefficienza e incapacità di affrontare le emergenze, ma ha anche contribuito a perpetuare un modello di trasporto pubblico che penalizza la Campania e il Sud Italia, frenando anche lo sviluppo economico e sociale del territorio. Le inefficienze e i ritardi nella realizzazione e nel mantenimento dei servizi sono sintomi di una mancanza di visione. Forza Italia invita l'EAV e la Regione Campania a prendere atto delle loro responsabilità e ad adottare misure concrete e urgenti per risolvere i problemi cronici del trasporto pubblico. Altrimenti, ammettano di aver fallito”, così Anna Iachetta, consigliere provinciale di Forza Italia.