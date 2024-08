"Iniziative estive nel Sannio: occasione preziosa di promozione del territorio" Il deputato di Forza Italia: testimoniano la vitalità culturale della nostra comunità

“La ricca offerta di eventi che, nelle ultime settimane, stanno animando il Sannio rappresenta un’importante occasione per valorizzare e promuovere il nostro territorio, ricco di storia, cultura e tradizioni. È una testimonianza della straordinaria vitalità culturale della nostra comunità”, così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Sagre, feste patronali ed eventi sono non solo momenti di aggregazione sociale, ma anche strumenti efficaci per promuovere le eccellenze locali e attrarre visitatori," ha aggiunto Rubano. “Voglio invitare cittadini e turisti a partecipare numerosi a queste iniziative, perché costituiscono un'opportunità in più per scoprire le bellezze e i sapori del Sannio, contribuendo al tempo stesso alla crescita economica e turistica. Agli organizzatori e agli amministratori locali va il mio apprezzamento per l’impegno e la dedizione. Il loro lavoro rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio," ha concluso Rubano.