Pozzi ASI "Bene che presidente ASI riconosca l’urgenza di affrontare questione" Massimo De Rienzo, capo segreteria Forza Italia Benevento incalza sulla vicenda

“Siamo soddisfatti che il presidente dell'ASI, Domenico Vessichelli, abbia riconosciuto l'importanza di affrontare il problema dei pozzi in Zona ASI a contrada Ponte Valentino. La crisi idrica che sta colpendo la provincia di Benevento è una questione urgente che richiede un'azione decisa e tempestiva. Il nostro intervento è stato mosso dalla volontà di offrire un contributo al dibattito per il bene della comunità.

Siamo lieti che la nostra sollecitazione sia stata accolta e che l’Asi, di cui è socio il Comune di Benevento, abbia riconosciuto l’urgenza di affrontare questioni ben più rilevanti rispetto a incarichi, nomine e dinamiche di spoil system. Continueremo a lavorare con impegno per il territorio dando il nostro apporto di idee, con l'auspicio che possano essere adottate soluzioni nel più breve tempo possibile”, così Massimo De Rienzo, capo segreteria Forza Italia Benevento.