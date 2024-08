Musei chiusi a Benevento, Fuschini: "Turisti lasciati fuori nei giorni cruciali" "Altro che Museo Egizio: non si è in grado di gestire l'esistente"

“La chiusura dei musei a Benevento in un periodo cruciale per il turismo locale è estremamente grave. Aver lasciato i turisti fuori dai cancelli, danneggiando l'immagine del nostro territorio, è un fatto che richiede una riflessione profonda sulle responsabilità di gestione. Come Consigliere Provinciale, non posso non evidenziare che la gestione della rete museale e del turismo è una competenza condivisa tra Provincia e Comune di Benevento, e che un'adeguata organizzazione e comunicazione avrebbero dovuto garantire l'apertura dei musei anche in una giornata come un lunedì di agosto, quando la presenza turistica è prevedibilmente elevata. Comune, Provincia e la Società Partecipata Sannio Europa devono lavorare in modo più coordinato e proattivo per evitare che episodi come questo si ripetano. Se non si è in grado di organizzare e gestire efficacemente l’esistente, è legittimo chiedersi come si possa anche solo pensare di gestire progetti ambiziosi come un museo egizio”, così Vincenzo Fuschini, Consigliere Provinciale di Forza Italia.