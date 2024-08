Incontro Rubano (FI) e Puzio (Noi Moderati): "Unire le forze per proposta coesa" "Lavorare insieme per costruire progetto condiviso che possa garantire stabilità e sviluppo"

Si è tenuto un incontro tra il Segretario Provinciale di Forza Italia e Deputato, Francesco Maria Rubano, e il Segretario Provinciale di Noi Moderati, Antonio Puzio.

I due segretari provinciali hanno discusso a lungo delle sfide che attendono il territorio e dell'importanza di unire le forze per offrire ai cittadini una proposta politica forte e coesa, capace di rispondere con efficacia alle esigenze della comunità. “Siamo convinti che, in un momento politico così delicato, sia fondamentale lavorare insieme per costruire un progetto condiviso che possa garantire stabilità e sviluppo al nostro territorio. - hanno dichiarato Rubano e Puzio - Forza Italia e Noi Moderati hanno deciso di intraprendere un percorso comune, basato su valori e obiettivi condivisi, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”