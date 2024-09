Aggressione dipendente comunale. Opposizione: "Nessuna voce da amministrazione" "Condanniamo ogni forma di violenza. Maggioranza Mastella intervenga a tutela della sicurezza"

"Esprimiamo solidarietà al dipendente del Comune di Benevento vittima di aggressione". Così i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perìfano, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio commentano la notizia della denuncia da parte di un impiegato per aggressione, minacce e tentata estorsione per fatti avvenuti nelle date del 7 e 22 agosto scorso, durante lo svolgimento delle proprie funzioni e per questioni afferenti al suo ufficio.

"Condanniamo ogni forma di violenza e manifestiamo la nostra vicinanza a chi ne è vittima. Saranno gli organi competenti ad accertare l'accaduto ma invitiamo l'Amministrazione Mastella, di cui sulla vicenda non abbiamo sentito ancora nessuna voce e posizione pubblica, ad attivare ogni azione volta alla tutela della sicurezza di tutti i dipendenti comunali.

Il Comune è sempre più l'unico e più diretto punto di contatto fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Una funzione, anche sociale, di prossimità delle istituzioni al territorio possibile grazie all'impegno quotidiano del personale dipendente che va pertanto salvaguardata da patologici episodi di violenza assicurando ai dipendenti condizioni di lavoro adeguate"