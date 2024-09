Strade provinciali del Sannio. Cataudo (FI): "Preoccupazione: serve confronto" "Galleria Passo del Lupo evidenzia urgenza di coordinamento tra istituzioni"

“Come Vice Segretario Provinciale di Forza Italia, esprimo preoccupazione per lo stato della viabilità provinciale, reso ancora più critico dai ritardi nei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade.

Tra le varie questioni aperte, la situazione della Galleria Passo del Lupo rappresenta un esempio di quanto sia necessario un coordinamento più efficace tra le istituzioni coinvolte. I disagi che i cittadini e i pendolari stanno affrontando quotidianamente richiedono un'attenzione particolare e un impegno deciso per trovare soluzioni rapide e durature.

Ritengo che la Provincia di Benevento, in questa e altre situazioni, debba intensificare gli sforzi di collaborazione con l’Anas per accelerare i tempi e migliorare la gestione degli interventi necessari. È fondamentale che ci sia un dialogo costruttivo tra tutti gli enti coinvolti per garantire una pianificazione adeguata e una risposta tempestiva alle esigenze del territorio.

E' urgente la convocazione di un vertice con i vertici dell'Anas, coinvolgendo tutti i sindaci dell’area del Fortore, per affrontare non solo la specifica situazione della Galleria Passo del Lupo, ma anche per discutere della viabilità nelle aree interne nel loro complesso. È essenziale che queste comunità, spesso isolate e meno servite, possano contare su infrastrutture sicure e efficienti. Dobbiamo unire gli sforzi affinché le aree interne ricevano l’attenzione e gli investimenti necessari per superare l’isolamento e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Chiederemo al nostro parlamentare, on. Francesco Maria Rubano, di avviare un’interlocuzione con Anas per una verifica dello stato dei lavori in corso e la presentazione di un cronoprogramma chiaro , affinché ci sia piena trasparenza e rispetto dei tempi. L’obiettivo comune deve essere quello di evitare ulteriori ritardi e di rafforzare l’impegno per lo sviluppo delle nostre aree interne, così duramente colpite dai problemi economici e di mobilità. Sono certo che, attraverso un'azione coordinata e condivisa tra enti locali e istituzioni nazionali, potremo trovare soluzioni efficaci per risolvere le criticità che affliggono i nostri territori”, così Claudio Cataudo, vicesegretario provinciale di Forza Italia.