Fratelli d'Italia accoglie Antonio Del Mese: "Al Sannio servono nuove speranze" Matera: "Onorato dell'approdo in Fdi di una figura di sicuro spessore"

Avvocato e funzionario statale, già candidato alla Camera dei Deputati cogliendo, in quella circostanza, 6.284 voti a livello provinciale dei quali 1.384 nella sola città di Benevento. Antonio De Mese aderisce a Fratelli d’Italia.

“Perché il mio “si” a Fratelli d’Italia? – esordisce il legale beneventano – Per portare avanti le battaglie di legalità, del merito e della competenza, cercando di rafforzare l’area moderata del centro destra per dare nuove speranze al Sannio ed una stabilità politica fondata su di una seria cultura di governo finalizzata alla concreta cura degli interessi della Comunità sannita.

Prima di procedere, però, desidero rivolgere un ringraziamento speciale al Senatore Domenico che ha creduto nella mia persona quale possibile valore aggiunto per il progetto sul territorio di Fratelli d’Italia”.

“Voglio contribuire a costruire, assieme a tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi – ancora Del Mese - un unico grande partito riformatore con una classe dirigente qualificata, con nessuna ambiguità sui contenuti e sulle proposte, con una organizzazione territoriale efficiente e capillare.

La nostra presenza dimostra, del resto, che il campo moderato e riformista non è prerogativa di altri partiti.

Fratelli d’Italia, come forza di governo, deve allargare il perimetro di consenso”.

Un riferimento specifico da Del Mese anche alla realtà del Capoluogo di provincia “A Benevento dobbiamo mettere “tenda” e far capire che ci siamo noi come interlocutori validi, moderati ed inclusivi”.

“Sono certamente onorato dell’approdo nel partito di una figura di risaputo spessore e nota fama umana e professionale quale l’amico Antonio – ha sottolineato il Senatore Matera – Siamo certi che il suo contributo arricchirà di importanti contenuti la dialettica del confronto interno il partito”.

Intanto, il Commissario regionale di Fratelli d’Italia, Senatore Antonio Iannonne, ha provveduto a nominare Del Mese Responsabile regionale delle Politiche per le aree interne; Contestualmente per l’avvocato anche la nomina, su base provinciale, di Responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza.