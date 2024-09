Matera: "Fratelli d'Italia è partito dell'inclusione, e il primo nel Sannio" Il senatore presenta le new entry, e con Iannone lancia la sfida per Provinciali e Regionali

"Fratelli d'Italia è il partito dell'inclusione, non dell'esclusione". Lo ha detto il coordinatore provinciale di Benevento di FdI, sen. Domenico Matera, nel corso di un incontro alla Rocca dei Rettori per ufficializzare le nuove adesioni al partito e le linee programmatiche. Tra le tante new entry il partito della Premier Meloni nel Sannio fa registrare l'adesione del sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli (ex segretario provinciale di "NdC", il partito di Clemente Mastella), l'ex Forza Italia Arturo Vernillo , sindaco di San Nicola Manfredi, il presidente di Casartigiani Antonio Rossi (già candidato con i "Riformisti e Popolari" alle comunali di Benevento ), e Antonio Del Mese, candidatosi alle ultime politiche con "Azione" di Calenda, che Fratelli d'Italia ha nominato responsabile del Dipartimento regionale per le Aree Interne della Campania "a dimostrazione dell'attenzione che il partito intende dare ai territori del Sannio e dell'Irpinia".

Matera ha rivendicato il ruolo di Fratelli d'Italia nel Sannio: "Siamo il primo partito, un dato di cui chiederemo si tenga conto per le provinciali". E sulle prossime Regionali rilancia: "Per noi il miglior nome è quello di Cirielli, ovviamente apprezziamo tantissimo anche quello di un ministro come Piantedosi".

Presente il Senatore Iannone, intervenuto anche per discutere delle prossime elezioni Regionali: "Tra i due litiganti (Cirielli e Martusciello) il terzo (De Luca) gode? Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione di centrodestra. Sentiamo forte il peso di dare alla Campania il cambiamento ha l'aspirazione ad esprimere il candidato presidente. Noi, ad esempio, puntiamo su la legittima aspirazione del candidato Cirielli: sarebbe il miglior candidato ma soprattutto il miglior presidente, perché noi non vogliamo vincere per vincere ma vogliamo vincere per governare". Anche Iannone, tuttavia, ha espresso vivo apprezzamento per il nome di Piantedosi.