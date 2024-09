G7 nelle aree interne, Mastella: scelta lungimirante no a toni sprezzanti Il sindaco di Benevento plaude alla decisione del Ministro Piantedosi

"Plaudo convintamente alla scelta del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Ospitare un evento istituzionale del calibro del G7 Interni a Mirabella Eclano testimonia come il legame con un territorio possa tradursi in una scelta lungimirante e di reale valorizzazione delle aree interne: più di tante chiacchiere da convegno, è il coraggio delle scelte che fa crescere davvero territori che non sono figli di un Dio minore e meritano pienamente occasioni di primo piano come questa", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale NdC Clemente Mastella.

"Trovo sprezzante, ingeneroso e onestamente un po' radical chic, il tenore con il quale l'inviata di una nota testata nazionale ha descritto i luoghi del prossimo G7. Le aree interne non sono il deserto del Sahara. Hanno una storia antica gloriosa ed una recente prestigiosa: da queste terre provengono personaggi che hanno fatto la storia d'Italia. Mirabella e tutti i paesi delle aree interne non sono l'osso, ma la polpa. Non siamo pezzenti e non accettiamo lo scherno. Mirabella Eclano ospiterà fieramente i Ministri dei Grandi Paesi del mondo. E sono certo che le aree interne potranno mostrare al mondo il loro indiscutibile fascino", conclude Clemente Mastella.