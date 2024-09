Matera (Fdi): "Accordi di coesione: anche Sannio beneficerà di risorse" "Dagli impianti sportivi al ciclo integrato delle acque: si evidenzia serietà del Governo Meloni"

“L’accordo di Coesione siglato ieri tra la Regione Campania e il Governo per un totale di circa 3,5 miliardi di euro rappresenta un fatto straordinario anche per il nostro territorio”.

Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“Sono orgoglioso - ha proseguito il medesimo - di poter dire che il Sannio beneficerà ampiamente di queste risorse, con progetti seri e non con le solite iniziative prive di sostanza.

Sin dall’inizio, infatti, il Governo con il ministro Fitto ha tenuto una linea chiara: i fondi di coesione devono essere impiegati per lo sviluppo del territorio e non per operazioni di facciata.

Questo approccio ha portato la Regione Campania ad adeguarsi, cambiando la propria posizione iniziale.

Se consideriamo anche i fondi già anticipati su altri programmi di sviluppo, alla Campania sono stati assegnati in tutti 6.5 miliardi. Questi fondi per il Sannio vorranno dire opportunità.

Tra i Comuni beneficiari, ad esempio, per gli impianti sportivi per oltre 11 milioni di euro complessivi vi sono Ginestra degli Schiavoni, Baselice, Ponte, Pesco Sannita, Reino, San Leucio del Sannio, Castelfranco in Miscano, Buonalbergo, Foiano Valfortore, Molinara, Baselice, Cusano Mutri, Dugenta, Guardia Sanframondi, Fragneto Monforte, Castelpoto, Morcone, Vitulano, Vitulano e Santa Croce del Sannio

Altri finanziamenti riguardano il ciclo integrato delle acque, fognature e depurazione, oltre 338 milioni di euro per strade provinciali e comunali della Campania.

Questo è solo l’inizio del percorso segnato dal Governo Meloni che, con serietà e determinazione - la conclusione - lavora concretamente per il benessere dei cittadini”.