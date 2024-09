Emergenza idrica: al via i lavori al campo pozzi di Solopaca Termineranno in 22 giorni, lo ha comunicato la direzione generale acque della Regione Campania

La Regione Campania ha comunicato ufficialmente al Sindaco che i lavori al campo pozzi di Solopaca (captazione integrativa) saranno consegnati all’impresa esecutrice nella giornata odierna, 18 settembre e verranno ultimati entro 22 giorni dalla data di consegna. Si tratta di un intervento finalizzato a mitigare gli effetti delle potenziali crisi idriche nel distretto di Benevento.

Nella missiva inviata al Sindaco, la Direzione generale delle Acque della Regione scrive ancora: "Si precisa che i lavori consistono nella messa in esercizio prioritaria di due pozzi nel cosiddetto campo pozzi di Solopaca, attualmente dismessi o, comunque, non in esercizio. Tali pozzi verranno attivati, in collaborazione con Alto Calore S.p.A. qualora la portata delle sorgenti del Biferno scenda sotto i 430 l/s circa. In questo modo, alla luce degli scenari previsti nel tavolo tecnico 'Sorgenti Biferno' con la Regione Molise, l’ASR Molise Acque e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, che prevedono che, fino alla prima decade di ottobre, le portate erogate dal Molise verso l’Acquedotto Campano non scenderanno al di sotto dei 525 l/s, possiamo affermare che non sarà necessario attivare i pozzi prima della fine di ottobre. Questo è quanto prevedibile ad oggi", conclude la missiva della Regione al Sindaco.