Carcere Benevento. Rubano (FI): Criticità restano sovraffollamento e personale Visita dle deputata nell'istituto 'Gaglione'. "Presto anche nuove misure contro il sorvolo drone"

Questa mattina il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano si è recato per una visita ispettiva presso l'Istituto di Pena "Michele Gaglione" di Benevento, uno degli istituti penitenziari più affollati della Campania, accompagnato dal Direttore Gianfranco Marcello.

"Il carcere di Benevento – ha dichiarato Rubano – compete con Secondigliano e Poggioreale per il primato di sovraffollamento, con una capienza che ormai raggiunge livelli critici, aggravata da una pianta organica che soffre di un'elevata età media tra il personale".

Durante la visita, Rubano ha evidenziato gli sforzi compiuti dal Direttore Gianfranco Marcello per risolvere le criticità e implementare nuove strumentazioni tecnologiche all'interno dell'istituto. "Nonostante questi importanti progressi – ha continuato Rubano – è fondamentale che il Ministero della Giustizia si attivi al più presto per rafforzare il personale, in particolare la polizia penitenziaria, la quale si trova a gestire problematiche sempre più complesse con risorse limitate. Prendiamo anche atto della carenza di assistenti amministrativi considerato il numero di pensionamenti. L'onorevole Rubano ha annunciato che un apposito report è stato già inviato al Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, per informarlo delle criticità riscontrate durante la visita. "L'onorevole Sisto sarà presto a Benevento per visitare il Palazzo di Giustizia e gli istituti penali locali", ha aggiunto Rubano.

"È essenziale che queste strutture siano messe nelle condizioni di operare con efficienza, garantendo sicurezza e dignità sia per il personale che per i detenuti".

Nel corso della visita è emerso che stanno per essere introdotte nuove misure per contrastare l'introduzione di oggetti illeciti all'interno dell'istituto tramite droni: “una misura molto importante voluta da Direttore per contrastare i fenomeni di criminalità. Questo istituto - ha aggiunto Rubano - si contraddistingue anche per le numerose attività che coinvolgono i detenuti, come l’iniziativa innovativa volta a trasformare vestiti usati in oggetti utili come borse, marsupi e altri accessori, favorendo così attività di riciclo all'interno della struttura”. Rubano ha infine espresso il suo ringraziamento a tutto il personale amministrativo, sanitario e tecnico, agli agenti di polizia penitenziaria guidati dal Comandante dottoressa Aureliana Calandro, agli educatori e ai volontari che prestando servizio presso l'istituto.

"Il loro impegno è fondamentale per garantire il buon funzionamento di una struttura così complessa", ha dichiarato. Rubano ha infine annunciato che proporrà l'istituzione di un tavolo di confronto tra la Direzione Generale dell'ASL e l'Istituto Penitenziario per affrontare le sfide sanitarie e logistiche presenti nella struttura.