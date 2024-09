Cataudo: "Da medico e cittadino ringrazio il San Pio ma le criticità sono tante" Il vicesegretario di FI: "Eccellenze tante, ma pronto soccorso in situazione di emergenza cronica"

“Come medico e cittadino di questa provincia, nelle scorse settimane, per vicissitudini familiari, ho avuto modo di verificare la qualità dell’assistenza medica presso l’Ospedale San Pio. Desidero ringraziare in modo particolare il Prof. Marino Scherillo, Direttore della UOC di Cardiologia e Direttore del Dipartimento Cardio Toracico Vascolare, e il Dott. Luciano Pino, Direttore dell’UOC Ginecologia ed Ostetricia, per la straordinaria competenza e umanità dimostrate. Il loro operato rappresenta un esempio di eccellenza medica che merita di essere riconosciuto e apprezzato. Voglio inoltre sottolineare il grande valore e la qualità dei reparti di Cardiologia e di Ginecologia e Ostetricia, che si distinguono per l’elevato livello di assistenza e l’attenzione rivolta ai pazienti. Questi reparti rappresentano un punto di riferimento per l’intera struttura e per il territorio, grazie al lavoro instancabile del personale medico e sanitario. Tuttavia, in qualità di medico e Vice Segretario di Forza Italia, non posso fare a meno di evidenziare le gravi criticità che affliggono l’ospedale, nonostante l’eccellenza di molti reparti e il costante impegno di tutto il personale sanitario e parasanitario. In particolare, il Pronto Soccorso del San Pio continua a vivere una situazione di emergenza cronica: troppi pazienti sono costretti a rimanere su barelle per ore, se non addirittura per giorni, a causa di una carenza strutturale e organizzativa che rende il lavoro del personale medico e infermieristico ancora più difficile. Queste problematiche, che affliggono l’intero sistema sanitario, devono essere affrontate con urgenza. È necessario un intervento deciso e coordinato da parte delle istituzioni a tutti i livelli per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria tempestiva, adeguata e dignitosa. Senza un’azione concreta, rischiamo di mettere in crisi uno dei diritti fondamentali delle persone: la tutela della salute”, così Claudio Cataudo, vice segretario di Forza Italia.