Turismo, il Pd: Benevento maglia nera per pernottamenti, i i numeri non mentono Il partito democratico contro l'amministrazione Mastella

"Benevento è maglia nera per pernottamenti e pure le presenze dei turisti, di fatto, non crescono.

Dopo mesi di refrain "il turismo è in costante crescita", arriva la doccia fredda dei numeri".

Parte da qui il gruppo consiliare del partito democratico di Benevento in un duro attacco all'amministrazione e prosegue "Ci è stato detto che il pasticcio combinato in piazza Pacca sarebbe stato un servizio irrinunciabile per i turisti. Ricordiamo che l'idea progettuale iniziale era quella di realizzare un terminal bus e poi si è optato per un discutibile info point, da un lato interrando reperti storici importantissimi, dall'altro sottraendo comunque parcheggi a cittadini e turisti.

Ci è stato detto che con i progetti Pics sarebbe cambiato il volto della città, e che i flussi turistici sarebbero aumentati per vedere l'illuminazione notturna dei monumenti, il museo diocesano o il lapidarium all'Arco di Traiano: niente di ciò è accaduto!

È vero, c'è anche un problema strutturale legato all'assenza di più strutture recettive in grado di ospitare grandi gruppi, ma la verità è che manca una programmazione tale da attrarre quei gruppi e un'offerta che vada oltre la logica di sagra paesana. Un'offerta che punti a valorizzare l'enorme patrimonio artistico culturale cittadino, coniugandolo con altri attrattori di sviluppo del nostro territorio.

Sarebbe quindi il caso di smettere di autoincensarsi: i numeri poi arrivano sempre a dire la verità".