Centro Sportivo BIOS, Fuschini (FI): Chiesto chiarimenti al presidente Provincia Forza Italia chiede lumi sulla gestione dell'area a contrada Piano Cappelle

Vincenzo Fuschini, capogruppo di Forza Italia al consiglio provinciale di Benevento, ha presentato una richiesta di chiarimenti riguardo alla gestione del Centro Sportivo BIOS. L’interrogazione, indirizzata al Presidente della Provincia, Nino Lombardi, solleva diverse questioni fondamentali relative alla conduzione della struttura e ai progetti per il suo rilancio.

"Siamo di fronte all'ennesima gestione opaca di un bene pubblico che merita ben altra attenzione e pianificazione – spiega Fuschini, anche vice segretario provinciale di Forza Italia -. È doveroso fare chiarezza su chi gestisce attualmente il Centro Sportivo BIOS e quali siano gli accordi economici e organizzativi con la Provincia. Non possiamo permettere che una struttura di questo calibro venga lasciata a una gestione disordinata e priva di un chiaro progetto di rilancio - ha aggiunto Fuschini. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche e quali sono le reali intenzioni dell'amministrazione per garantire un futuro a questa importante realtà sportiva del territorio".

Fuschini, inoltre, ha richiesto la trasmissione di tutta la documentazione relativa alla gestione del centro, compresi atti come convenzioni, delibere e determine, al fine di garantire la massima trasparenza nell'intera vicenda.