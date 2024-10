Izzo (FI): Ps Sant'Agata, grande lavoro istituzionale del nostro deputato Rubano "E' un grande passo in avanti, ora proseguire nell'azione di controllo"

“Siamo alquanto soddisfatti alla notizia che a breve riaprirà il Pronto Soccorso del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori anche di notte e per questo ringrazio di cuore l’on. Francesco Rubano per il lavoro istituzionale che sta mettendo in campo per l’ospedale di Sant’Agata dè Goti”. Così Nicola Izzo, consigliere comunale di Sant’Agata dè Goti e delegato di Forza Italia alla problematica del Sant’Alfonso. “Quando ieri il nostro deputato mi ha contattato per informarmi del risultato dell’incontro con la Morgante, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, ho pensato che quando si lavora con costanza e serietà sui problemi le soluzioni arrivano senza se e senza ma. Io sono un operatore sanitario e quando qualche paziente ha discusso con me sulla chiusura del PS mi diceva, ironizzando, che anche per sentirsi male bisogna avere fortuna che succeda di giorno, perché se succedesse dalle ore 20.00 in poi non ci sarebbe assistenza sanitaria notturna e quindi bisogna correre o a Caserta o al San Pio a Benevento. La riapertura del PS di notte – continua Izzo - è un grande passo in avanti ed è per questo che lancio un ulteriore appello al nostro Deputato che vada avanti con un'azione determinata di controllo e di stimolo affinché si attui in maniera completa il decreto 41/19 facendo diventare il Sant’Alfonso Maria dè Liguori un vero fiore all’occhiello del patrimonio sanitario della Regione, non solo del nostro territorio”.