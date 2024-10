Vertice su viabilità, Rubano (FI): "Attendo riscontro dal presidente Lombardi Il deputato al presidente delle Provincia: “La collaborazione istituzionale deve tradursi in fatti"

“Nei giorni scorsi ho formalmente inoltrato una richiesta di incontro al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per affrontare le questioni legate alla viabilità provinciale e agli interventi da programmare”.

Così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano torna sulla questione dei danni provocati dal maltempo e dalla situazione delle strade di competenza della Rocca dei Rettori.

“Si tratta di temi di grande rilevanza per i cittadini sanniti – ha rimarcato Rubano -, che richiedono attenzione e impegno immediato. Ho sempre valutato positivamente l’invito alla collaborazione istituzionale che più volte il presidente Lombardi ha rivolto. Resto però sorpreso del fatto che la mia richiesta non abbia ancora avuto riscontro e che abbia bisogno di una seconda sollecitazione. È auspicabile che alla capacità di predicare buone intenzioni faccia seguito una prassi altrettanto coerente. Confido, pertanto, in una risposta celere alla mia non solo legittima ma doverosa richiesta. Come ha egli stesso ricordato in varie occasioni, un dialogo istituzionale aperto e costruttivo è essenziale per individuare le migliori soluzioni a beneficio del territorio e delle nostre comunità, ad di là dei colori politici”.