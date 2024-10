Mensa, Palladino: "Pochi contrattempi telematici. Grammature? Linee guida Asl" Il consigliere: "Impossibile discostarsi da linee guida regionali sui pasti"

"La mensa scolastica è un servizio fondamentale e il Settore Istruzione, su indirizzo dell'Amministrazione, ne monitora quotidianamente la qualità. Prendo atto che il Pd si sia fatto carico di alcune lamentele, che su questo argomento sono tuttavia fisiologiche soprattutto in fase iniziale", lo scrive in una nota il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino. "Tuttavia preciso che tutto ciò che è servito segue, in maniera scrupolosa, le indicazioni del Servizio Asl, che ha trasmesso le tabelle dietetiche e degli allergeni e indica le grammature relative a ogni singolo apporto energetico. Si tratta di linee guida regionale da cui è impossibile discostarsi. Quanto al sistema di prenotazione, si sono riscontrate piccoli contrattempi di carattere telematico sulla prenotazione del pasto su un esiguo numero di casi (3%). Sono state prontamente risolte. Si sono riscontrati poi casi di credito insufficiente, non effettuazione della domanda o errato inserimento nella procedura di prenotazione. Gli uffici sono a disposizione per aiutare tutte le famiglie che abbiano problemi. Auspico che sulla mensa, che notoriamente ora funziona e garantisce ottima qualità, si possa collaborare costruttivamente per l'unica cosa che conta: il benessere dei ragazzi", conclude Palladino.