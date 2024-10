Forza Italia in piazza per tesseramento: sabato 5 ottobre lungo Corso Garibaldi Piazzale antistante la Prefettura dalle 9 alle 19. Ceniccola lancia un appello ai giovani

Sabato 5 ottobre, Forza Italia scende in piazza a Benevento per una giornata dedicata alla campagna di tesseramento 2024. L’iniziativa si terrà lungo il Corso Garibaldi, nella piazza antistante la Prefettura, dalle ore 9 alle ore 19.

La coordinatrice dei giovani di Forza Italia, Fiorenza Ceniccola dichiara: “Un ringraziamento particolare va all’on. Francesco Maria Rubano, Segretario Provinciale di Forza Italia, per la sua costante presenza e l'impegno nel costruire una squadra forte e competitiva sul territorio. La sua dedizione rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e il rafforzamento del nostro movimento a livello locale. Grazie anche al Sottosegretario al MIT on. Tullio Ferrante per l’impegno nel coordinare la campagna adesioni 2024. Forza Italia non si è mai distaccata dalla società e dai problemi reali: - continua la Ceniccola - per questo siamo in piazza, vicini alle persone, per ascoltare le istanze della gente e farcene portavoce. Non siamo un partito distante, ma una forza politica che lavora per trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini”. Un appello ai giovani:

“Troppo spesso i giovani si sentono disillusi e demoralizzati dalla politica, ma l'unico modo per cambiare le cose è scendere in campo ed essere protagonisti. È necessario il coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché abbiano una voce che li rappresenti e che sappia affrontare le loro difficoltà, soprattutto nelle aree interne, dove è più difficile realizzarsi”.

Fiorenza Ceniccola lancia un messaggio chiaro: “Abbiamo bisogno di una voce giovane che sappia rappresentare i nostri territori. L’unico modo per farlo è essere presenti, attivi e partecipi nella costruzione del futuro che vogliamo”.

Forza Italia invita tutti i cittadini a partecipare alla giornata di tesseramento per entrare a far parte di un movimento che da sempre è vicino alle persone, con l'obiettivo di lavorare per il bene comune.