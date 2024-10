Crisi commercio: si valutano nuove aree di sosta in zona centro storico Per Natale ipotesi parcheggi in zona Traiano, Piazza Arechi II e via San Pasquale

Con la riduzione delle aree di sosta nel centro storico soffre il commercio a Benevento. “Dopo la chiusura dell'area di sosta in piazza Orsini i clienti ci riferiscono delle difficoltà a raggiungere le nostre attività” spiegano gli esercenti di Corso Garibaldi che questa mattina hanno incontrato l'amministrazione Mastella per studiare soluzioni operative e incrementare l'accessibilità della zona.

Per mitigare il problema necessario individuare aree a ridosso del centro storico in cui incrementare la possibilità di parcheggio.

Una corsa contro il tempo considerato che, a breve, la situazione si aggraverà con il via ai lavori contemporanei a piazza Risorgimento e nell'area del Terminal e dunque, oltre al piano già in essere l'amministrazione si è detta disponibile ad un maggiore sforzo, soprattutto in virtù dell'imminente periodo natalizio.

In via emergenziale, dunque, si sta considerando la possibilità di consentire parcheggi in zone attualmente a traffico limitato e con alcuni correttivi ai sensi di marcia ricavare altri stalli per la sosta.

Tra le zone al vaglio del settore traffico l'area di Piazza Arechi II, la zona Traiano e via San Pasquale ma anche l'area di Piazza Guerrazzi.

Inoltre alla riunione con i commercianti il sindaco Clemente Mastella, il vicesindaco Francesco De Pierro, l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e l'assessore al Traffico Attilio Cappa hanno esposto le misure già in cantiere per superare il disagio.

L'Amministrazione ha provveduto al potenziamento della sorveglianza presso il Megaparcheggio di via del Pomerio dove sarà garantita la presenza di un operatore fino alle 20,30, mentre la struttura sarà operativa h 24.

Ciò anche per potenziare la percezione del senso di sicurezza degli utenti, benché la Polizia Municipale abbia garantito che episodi di vandalismo o illegalità risultino sporadici e datati nel tempo.

Inoltre con l'avvio dei lavori a piazza Risorgimento sarà destinata alla sosta l'area della Provincia, con contestuale spostamento del mercato degli ambulanti, ciò consentirà la disponibilità di circa duecento posti auto.