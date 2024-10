Viabilità, Forza Italia scrive al presidente della Provincia e chiede incontro Lettera dei consiglieri Fuschini e Iacchetta: ora serve una risposta e confronto istituzionale

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini, e il consigliere provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta hanno scritto una lettera al presidente della Provincia, Nino Lombardi sul tema viabilità provinciale ed hanno chiesto un incontro rafforzando la precedente richiesta avanzata dal deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

Egregio Presidente Lombardi,

con la presente ci uniamo alla richiesta già avanzata dall’on. Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia, di un incontro urgente per affrontare le criticità legate alla viabilità provinciale.

Siamo certi che, in nome del dovere istituzionale e del comune interesse per il benessere dei cittadini sanniti, tale richiesta non possa che trovare un’accoglienza positiva.

Tuttavia, risulta quantomeno anomalo il tempo che sta trascorrendo senza alcun riscontro da parte Sua. Il ritardo nella risposta solleva inevitabilmente dubbi sul fatto che dietro questa mancata reattività vi possano essere ragioni politiche, o altre motivazioni poco trasparenti, che rischiano di bloccare un confronto necessario e urgente su un tema di tale rilevanza per il nostro territorio.

Ci permettiamo di ricordarLe che proprio Lei, nelle sue numerose dichiarazioni pubbliche, ha sempre predicato collaborazione istituzionale e dialogo aperto, ponendo il bene della collettività al di sopra delle divisioni politiche.

Eppure, di fronte a un tema così cruciale per il Sannio, sembra ora che alle parole non stiano seguendo i fatti. Il "razzolare male", come si suol dire, non passa inosservato e crea una frattura che non solo ostacola la risoluzione delle problematiche, ma mina anche la fiducia nelle Istituzioni.

Riteniamo che le dinamiche politiche non dovrebbero mai interferire con il dovere di fornire risposte concrete ai cittadini, i quali attendono da troppo tempo un intervento risolutivo sulla viabilità.

Auspichiamo, pertanto, che la nostra richiesta venga accolta quanto prima, in un rinnovato spirito di collaborazione istituzionale, evitando che questo prolungato silenzio possa essere interpretato con sospetto, o come un segnale di chiusura o, peggio, di indifferenza verso le reali esigenze del territorio.

Restiamo in attesa di un Suo sollecito e cortese riscontro.

Distinti saluti,

Vincenzo Fuschini

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale

Anna Iachetta

Consigliere Provinciale di Forza Italia